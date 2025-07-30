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ВВП еврозоны во II квартале неожиданно вырос на 0,1%, минимум с конца 2023 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны во втором квартале 2025 года увеличилась на минимальные с конца 2023 года 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,4%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в апреле-июне не изменится в квартальном выражении и увеличится на 1,2% в годовом, по данным Trading Economics.

В январе-марте экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом сравнении.

ВВП Германии во втором квартале сократился на 0,1% относительно предыдущего квартала, как и ВВП Италии. Экономика Франции выросла на 0,3%, Испании - на 0,7% (максимум среди стран всего Евросоюза).

Экономика ЕС в минувшем квартале увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и выросла на 1,5% в годовом, согласно предварительным данным. Худшую динамику из всех стран блока в поквартальном сравнении продемонстрировала Ирландия (-1%).

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 августа.

Европейский союз еврозона
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