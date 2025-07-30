Рубль заметно укрепился к основным мировым валютам благодаря растущей нефти

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно снизился по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль укрепился в рамках коррекции после нескольких дней падения, происходившего под давлением как геополитических и санкционных рисков, так и вследствие снижения ключевой ставки ЦБ на заседании 25 июля. Поддержку нацвалюте оказала заметно подорожавшая нефть после заявлений Дональда Трампа в отношении России и введения дополнительных пошлин для стран, покупающих российские энергоресурсы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1985 руб., что на 22,1 коп. (или на 1,94%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом наиболее заметное движение юаня вниз произошло во второй половине торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 июля на 38,5 копейки, до 81,8347 руб., и снизил курс евро на 4,62 копейки, до 94,9514 руб. Официальные курсы доллара и евро были определены Банком России еще до того, как рубль перешел к активному укреплению и, соответственно, не учитывают движение второй половины дня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. "Хотите услышать эксклюзивную информацию? Все остальные, закройте уши - через десять дней от сегодняшнего дня", - заявил он во вторник, отвечая на борту самолета на вопрос одного из журналистов о том, когда наступит дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.

Трамп отметил, что после истечения дедлайна Соединенные Штаты введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. "Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

"Рубль в среду скорректировался вверх после падения в первые дни недели. За понедельник и вторник нацвалюта заметно подешевела, пара "юань-рубль" выросла в ходе торгов на Московской бирже на 3,3%, в моменте преодолевала даже отметку 11,5 руб./юань впервые с 11 апреля. Основное давление на рубль оказывал геополитический фактор, и в первую очередь заявления президента США Дональда Трампа относительно дедлайнов для урегулирования российско-украинского конфликта. В середине недели спекулятивно настроенные участники рынка стали фиксировать прибыль, что и привело к укреплению рубля. В целом поддержку нацвалюте продолжают оказывать такие факторы, как интерес инвесторов к рублевым активам и медленное восстановление импорта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Во второй половине дня среды рост курса российской валюты ускорился, в итоге за день она прибавила почти 2% по отношению к китайскому юаню. В результате рубль нивелировал более половины сильного нисходящего движения этой недели. Быстрое восстановление рубля, вероятно, было вызвано сокращением в его курсе геополитического дисконта. Он существенно увеличился с середины прошлой недели из-за усиления санкционных угроз со стороны США. Таким образом, резкое ослабление рубля последних недель в основном было вызвано эмоциями, а не существенным изменением баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Это равновесие, конечно, сдвигается в сторону ослабления рубля, но данный процесс в моменте ускорился желающими сыграть на заявлениях Трампа о сокращении срока, после которого в случае отсутствия прогресса в завершении острой фазы украинского конфликта он может ужесточить антироссийские санкции. Теперь же эти участники рынка фиксируют прибыль, что способствует коррекционному восстановлению курса нацвалюты", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Фундаментально позиции российской валюты продолжают оставаться сильными. Ожидаем, что сальдо торгового баланса хоть и будет снижаться во втором полугодии текущего года, но останется положительным. Доходность по безрисковыми рублевым вложениям еще многие месяцы будет в разы превосходить уровень инфляции и валютные ставки. Поэтому экспортеры продолжат продавать основную часть валютной выручки", - отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Мировые цены на нефть повышаются в среду на фоне угрозы президента США Дональда Трампа наказать Индию за покупку энергоносителей в РФ. США введут пошлины в 25% для Индии с 1 августа, написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что Индия является одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, и Вашингтон намерен штрафовать страну за эту политику.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $73,41 за баррель, что на 1,24% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене на 1,43%, до $70,2 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, показавший уверенный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе, спровоцировал краткосрочный откат нефтяных котировок вниз, часть которого, однако, была быстро отыграна. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 690 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,73 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,64 млн баррелей.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 июля выросла на 10 базисных пунктов - до 18,58% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду по отношению ко вторнику на 4 базисных пункта - до 19,55% годовых, на срок три месяца - на 3 базисных пункта (до 20,60% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 2 базисных пункта (до 21,67%