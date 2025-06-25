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ВТБ в рамках SPO может разместить до 1,2 млрд акций

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Максимальный объем готовящейся допэмиссии ВТБ составит 1,2 млрд акций, цена размещения будет определена в сентябре, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ планирует провести SPO примерным объемом 80 млрд рублей, говорил на прошлой неделе глава банка Андрей Костин. Параметры допэмиссии будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

"Это будет естественным ограничителем размера допэмиссии в терминах количества акций. То есть как это будет структурировано, по крайней мере по тем параметрам, которые на данный момент мне известны. (...) Первое, ее сроки с точки зрения и оплаты допэмиссии, и регистрации должны быть уложены в 30 сентября, это следующая квартальная отчетная дата, следующая за выплатой дивидендов. То есть 30 сентября допэмиссия должна быть полностью зарегистрирована в ЦБ. Соответственно, мы будем структурировать эту допэмиссию, как сначала определение того количества акций, которые мы хотим разместить, и это количество акций будет рассчитано ровно под сохранение контрольной доли государства", - сказал топ-менеджер в эфире телеканала РБК.

Вторым шагом ВТБ определит цену допэмиссии. По его словам, цена размещения будет "очень близка к рыночной".

"Но она будет скорее определена в сентябре, то есть близко к оплате и регистрации. Вы видите, акции волатильны, и по сути, мы будем иметь дивидендный "гэп", как любой эмитент. Поэтому по сути, вот эту волатильность акций мы хотим корректным образом оценить. Если ты таргетируешь цену слишком преждевременно, ты по сути и можешь оказать влияние на рынок, и можешь ошибиться", - сказал Пьянов.

Он также заявил, что максимальный объем размещения в рамках SPO округленно составит 1,2 млрд акций.

Дмитрий Пьянов Андрей Костин ВТБ
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