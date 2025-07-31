Золотодобытчик Solidcore во II квартале сократил производство в 2,5 раза
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore Resources во II квартале 2025 года сократил производство в 2,5 раза в годовом измерении, до 55 тысяч унций золотого эквивалента.
Компания объясняет снижение добычи, в первую очередь, задержкой переработки концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурском ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России).
Отгрузки на АГМК возобновились в конце II квартала, подчеркивает Solidcore, также дополнительные партии концентрата были отправлены в Китай и в Казахстан. Компания надеется высвободить около 150 тысяч унций из накопленных 200 тысяч унций золота в концентрате до конца 2025 года.
В связи с переносом части реализации накопленных запасов на следующий год прогноз по производству на 2025 год снижается с 470 тысяч унций до 420 тысяч унций в золотом эквиваленте. Денежные затраты (TCC) прогнозируются ближе к верхней границе ранее озвученного диапазона $1000-1100 на унцию. Прогноз по совокупным денежным затратам (AISC) повышен с $1350-1450 до $1450-1550 на унцию - в основном из-за более крепкого по сравнению с бюджетом курса тенге к доллару, а также снижения объема производства на Кызыле.
Чистая денежная позиция Solidcore сократилась с начала года в 2,6 раза, до $143 млн на конец июня.
"Мы успешно возобновили отгрузку концентрата на АГМК и ожидаем увеличение объемов производства и денежного потока во второй половине года", - заявил глава Solidcore Виталий Несис.
Ключевые производственные показатели Solidcore:
|Показатель
|II кв. 2025
|II кв. 2024
|Динамика
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Добыча руды, тыс. т
|1 260
|1 312
|-4%
|2 579
|2 484
|+4%
|Переработка руды, тыс. т
|1 644
|1 578
|+4%
|3 216
|3 146
|+2%
|Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т
|3,0
|3,0
|-0%
|3,0
|3,0
|-1%
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|55
|135
|-59%
|123
|252
|-51%
|- Кызыл
|16
|93
|-83%
|47
|169
|-72%
|- Варваринское
|39
|42
|-7%
|76
|83
|-9%
|Реализация, тыс. унций золотого эквивалента
|64
|176
|-64%
|102
|292
|-65%
|- Кызыл
|16
|133
|-88%
|24
|207
|-88%
|- Варваринское
|47
|43
|+9%
|78
|85
|-8%
|Выручка, $ млн
|216
|409
|-47%
|325
|704
|-54%
Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).