Поиск

Золотодобытчик Solidcore во II квартале сократил производство в 2,5 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore Resources во II квартале 2025 года сократил производство в 2,5 раза в годовом измерении, до 55 тысяч унций золотого эквивалента.

Компания объясняет снижение добычи, в первую очередь, задержкой переработки концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурском ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России).

Отгрузки на АГМК возобновились в конце II квартала, подчеркивает Solidcore, также дополнительные партии концентрата были отправлены в Китай и в Казахстан. Компания надеется высвободить около 150 тысяч унций из накопленных 200 тысяч унций золота в концентрате до конца 2025 года.

В связи с переносом части реализации накопленных запасов на следующий год прогноз по производству на 2025 год снижается с 470 тысяч унций до 420 тысяч унций в золотом эквиваленте. Денежные затраты (TCC) прогнозируются ближе к верхней границе ранее озвученного диапазона $1000-1100 на унцию. Прогноз по совокупным денежным затратам (AISC) повышен с $1350-1450 до $1450-1550 на унцию - в основном из-за более крепкого по сравнению с бюджетом курса тенге к доллару, а также снижения объема производства на Кызыле.

Чистая денежная позиция Solidcore сократилась с начала года в 2,6 раза, до $143 млн на конец июня.

"Мы успешно возобновили отгрузку концентрата на АГМК и ожидаем увеличение объемов производства и денежного потока во второй половине года", - заявил глава Solidcore Виталий Несис.

Ключевые производственные показатели Solidcore:

ПоказательII кв. 2025II кв. 2024ДинамикаI полугодие 2025I полугодие 2024Динамика
Добыча руды, тыс. т1 2601 312-4%2 5792 484+4%
Переработка руды, тыс. т1 6441 578+4%3 2163 146+2%
Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т3,03,0-0%3,03,0-1%
Производство, тыс. унций золотого эквивалента55135-59%123252-51%
- Кызыл1693-83%47169-72%
- Варваринское3942-7%7683-9%
Реализация, тыс. унций золотого эквивалента64176-64%102292-65%
- Кызыл16133-88%24207-88%
- Варваринское4743+9%7885-8%
Выручка, $ млн216409-47%325704-54%

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).

Виталий Несис Казахстан Оман Кызыл Solidcore Mercury Investments International Полиметалл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей, цену размещения определит позднее

Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6850 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });