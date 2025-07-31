Золотодобытчик Solidcore во II квартале сократил производство в 2,5 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore Resources во II квартале 2025 года сократил производство в 2,5 раза в годовом измерении, до 55 тысяч унций золотого эквивалента.

Компания объясняет снижение добычи, в первую очередь, задержкой переработки концентрата Кызыла (актив Solidcore в Казахстане) на Амурском ГМК (АГМК, актив "Полиметалла" в России).

Отгрузки на АГМК возобновились в конце II квартала, подчеркивает Solidcore, также дополнительные партии концентрата были отправлены в Китай и в Казахстан. Компания надеется высвободить около 150 тысяч унций из накопленных 200 тысяч унций золота в концентрате до конца 2025 года.

В связи с переносом части реализации накопленных запасов на следующий год прогноз по производству на 2025 год снижается с 470 тысяч унций до 420 тысяч унций в золотом эквиваленте. Денежные затраты (TCC) прогнозируются ближе к верхней границе ранее озвученного диапазона $1000-1100 на унцию. Прогноз по совокупным денежным затратам (AISC) повышен с $1350-1450 до $1450-1550 на унцию - в основном из-за более крепкого по сравнению с бюджетом курса тенге к доллару, а также снижения объема производства на Кызыле.

Чистая денежная позиция Solidcore сократилась с начала года в 2,6 раза, до $143 млн на конец июня.

"Мы успешно возобновили отгрузку концентрата на АГМК и ожидаем увеличение объемов производства и денежного потока во второй половине года", - заявил глава Solidcore Виталий Несис.

Ключевые производственные показатели Solidcore:

Показатель II кв. 2025 II кв. 2024 Динамика I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Добыча руды, тыс. т 1 260 1 312 -4% 2 579 2 484 +4% Переработка руды, тыс. т 1 644 1 578 +4% 3 216 3 146 +2% Среднее содержание в переработанной руде в золотом эквиваленте, г/т 3,0 3,0 -0% 3,0 3,0 -1% Производство, тыс. унций золотого эквивалента 55 135 -59% 123 252 -51% - Кызыл 16 93 -83% 47 169 -72% - Варваринское 39 42 -7% 76 83 -9% Реализация, тыс. унций золотого эквивалента 64 176 -64% 102 292 -65% - Кызыл 16 133 -88% 24 207 -88% - Варваринское 47 43 +9% 78 85 -8% Выручка, $ млн 216 409 -47% 325 704 -54%

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).