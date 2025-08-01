Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%, достигла 98%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в июле 2025 года превысила 90% после 85% в июне, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В июле 2025 года по ней было поставлено 1,594 млрд куб. м (+5% к уровню прошлого года). В июне было поставлено 1,128 млрд куб. м газа (на неделю труба останавливалась для профилактики).

На данный момент максимальная техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки.

И, к примеру, несколько дней в конце июля было отмечено 98-процентное использование этой мощности.

С начала 2025 года по магистрали было поставлено 9,964 млрд куб. м, тогда как за 7 месяцев 2024 года - 9,267 млрд куб. м.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии (здесь на территорию ЕС приходит газ "Турецкого потока") прошло 16,674 млрд куб. м газа; в 2023-м - 13,661 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.