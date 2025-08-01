Экспорт российского безалкогольного пива в I полугодии вырос на 34%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2025 года экспортировала более 5 тысяч тонн безалкогольного пива, что на 34% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла в 1,4 раза, до свыше $3 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-3 стран-импортеров в стоимостном выражении вошли Белоруссия, Иран и Казахстан.

Сославшись на данные международной исследовательской компании IWSR, центр сообщил, что в 2024 году мировые продажи безалкогольного пива выросли на 9%, несмотря на снижение общего объема продаж алкогольных напитков на 1%.

"Хотя основную долю рынка (92%) по-прежнему занимают лагерные сорта, прогнозы указывают на ежегодный рост безалкогольного пива примерно на 8% до 2029 года, тогда как рынок элей будет сокращаться в среднем на 2% в год. По данным Food & Wine, уже в 2025 году безалкогольное пиво может стать второй по величине категорией пива в мире, уступая только лагерному", - говорится в сообщении.

Рост популярности безалкогольного пива особенно заметен среди молодежи, отмечают эксперты.