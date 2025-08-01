ЦБ разрешил покупать валюту инвесторам из недружественных стран для новых инвестиций со счетов "Ин"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые в рамках президентского указа получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег.

Согласно выпущенному в июле указу президента РФ Владимира Путина №436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", нерезидентам доступны депозиты в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка. Для осуществления новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин".

ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Регулятор предписал, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты - обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".

Банк России также снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые будут инвестировать по новым правилам.

Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.