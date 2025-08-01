Поиск

ЦБ разрешил покупать валюту инвесторам из недружественных стран для новых инвестиций со счетов "Ин"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые в рамках президентского указа получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег.

Согласно выпущенному в июле указу президента РФ Владимира Путина №436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", нерезидентам доступны депозиты в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка. Для осуществления новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин".

ЦБ установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. Регулятор предписал, что брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты - обмениваться информацией при совершении операций по счетам "Ин".

Банк России также снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые будут инвестировать по новым правилам.

Иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6865 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });