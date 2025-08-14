Поиск

В Минфине сообщили об интересе нерезидентов к указу о гарантиях для новых инвестиций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Выход президентского указа о гарантиях для новых вложений нерезидентов вызвал значительный интерес, в том числе у инвесторов из недружественных стран, но данных о реальных сделках пока нет, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ № 436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Нерезидентам будут доступны депозиты в российских банках, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка.

"Я с воодушевлением смотрю на это все. Там пока понятно, что сделок нет, во всяком случае, я не знаю, чтобы были сделки. (...) Люди спрашивают, как это будет работать. То есть интерес достаточно большой вызвало это все. Уже даже из недружественных стран вот такой интерес, что люди звонят и спрашивают, как это работает, он есть. Несколько человек известных из очень значительных инвестиционных компаний и фондов звонили, спрашивали - по старой памяти", - сказал Моисеев .

"Я на самом деле слышал тоже от пары человек, что они собирают уже фонды, которые будут аккумулировать вот такого рода инвестиции. То есть интерес на словах значительный. Какой он там будет в деньгах посмотрим, но на словах интерес значительный", - добавил замминистра.

