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ВР открыла крупнейшее за 25 лет для компании месторождение на шельфе Бразилии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - BP plc пробурила разведочную скважину 1-BP-13-SPS на блоке Bumerangue в бассейне Сантос в 404 ккм (218 морских миль) от Рио-де-Жанейро на глубине 2372 метра, сообщила компания.

Общая глубина скважины составила 5855 метров. Она проникла в 500-метровую углеводородную толщу в высококачественном подсолевом карбонатном коллекторе площадью более 300 кв. км.

"Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Bumerangue, крупнейшем для BP за последние 25 лет", - заявил исполнительный вице-президент компании по производству и эксплуатации Гордон Биррелл.

"BP приступила к лабораторным исследованиям для дальнейшей характеристики пласта и обнаруженных флюидов, что позволит получить более полную информацию о потенциале блока Bumerangue. Планируется проведение дальнейших оценочных работ при условии получения разрешения регулирующих органов", - говорится в пресс-релизе.

Компания BP приобрела 100%-ю долю в блоке в декабре 2022 года, Pre-Sal Petroleo SA выступает в качестве управляющего по контракту на условиях раздела продукции. Соглашение предусматривает 80% компенсационной нефти и 5,9% прибыльной.

Bumerangue - десятое открытие BP в 2025 году. Ранее компания объявила о таких обнаружениях месторождений нефти и газа, как: Beryl и Frangipani в Тринидаде, Fayoum 5 и El King в Египте, Far South в Мексиканском заливе, Hasheem в Ливии и Alto de Cabo Frio Central в Бразилии, а в Намибии и Анголе через Azule Energy, ее совместное предприятие с итальянской Eni.

В Бразилии BP работает более 50 лет, владеет долями в 8 морских блоках в 3 бассейнах Бразилии, при этом в четырех проектах компания является оператором. Недавно была пробурена оценочная скважина на месторождении Alto de Cabo Frio Central (доля BP составляет 50%, доля Petrobras - 50%, оператор). В 2026 году запланировано бурение разведочной скважины на блоке Tupinamba.

ВР Рио-де-Жанейро Бразилия Гордон Биррелл Великобритания
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