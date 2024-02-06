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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Глава ВР спрогнозировал дефицит мощностей производства бензина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Производственные мощности по добыче нефти сейчас ограничены на фоне сильного спроса, мощности по производству дизельного топлива находятся в дефиците, а в будущем ожидается дефицит мощностей по выпуску бензина. Об этом заявил глава британской BP plc Мюррей Окинклосс в ходе общения с инвесторами.

Он отметил, что к 2027 году ВР намерена увеличить производственные мощности по добыче нефти на 2-3%, но не уточнил, на сколько вырастет добыча к 2030 году, поскольку это будет зависеть от результатов принятия решения по новым проектам. По его словам, планируется утвердить реализацию нескольких проектов – в Бразилии, на Мексиканском шельфе, Канаде, Абу-Даби и др.

Говоря о трейдинге, он заметил, что в предыдущие годы была сильная волатильность на рынке.

"Если посмотреть вперед, спрос на нефть продолжает оставаться очень сильным, при этом не так много свободных мощностей на рынке, кроме Саудовской Аравии, в действительности. Что касается нефтепереработки, мы видели много закрытий НПЗ, сегодня мощности по дизелю в дефиците, и я уверен, что завтра будут мощности по бензину в дефиците", - сказал Окинклосс.

ВР Мюррей Окинклосс
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