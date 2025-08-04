BP начинает добычу нефти в рамках расширения проекта Argos в Мексиканском заливе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - BP запустила проект расширения Argos Southwest Extension - первый из серии новых, которые компания планирует реализовать в американском секторе Мексиканского залива до конца десятилетия.

Как сообщила ВР, проект добавит 20 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки к среднегодовой добыче на действующей платформе Argos производительностью 140 тысяч б/с.

Argos Southwest Extension добавляет 3 дополнительные скважины и новый центр бурения примерно в 5 милях к юго-западу от Argos. Подводная врезка, соединяющая новые скважины с существующими морскими добывающими объектами посредством трубопроводов, расширит зону разработки месторождения Mad Dog, открытого в 1998 году.

"Расширение проекта Argos подкрепляет нашу приверженность инвестициям в Америку, безопасному и эффективному наращиванию добычи на шельфе США", - приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента BP по региону Мексиканского залива и Канады Энди Кригера. "Этот проект также открывает период значительного роста BP в Мексиканском заливе, который продолжит играть важнейшую роль в обеспечении безопасных и надежных поставок энергии, необходимых миру сегодня и в будущем", - добавил он.

Компания BP успешно завершила проект расширения Argos на 7 месяцев раньше запланированного срока. С момента завершения бурения оценочной скважины в мае 2023 года и до получения первой нефти проект был запущен примерно за 25 месяцев, что стало рекордом для BP, подчеркивается в сообщении. "Проект расширения Argos демонстрирует, как BP может быстро и безопасно выводить новые баррели на рынок", - заявил исполнительный вице-президент BP по производству и операционной деятельности Гордон Биррелл. "Наша способность рекордными темпами переходить от этапа открытия месторождений к первой нефти подчёркивает наше неустанное стремление к росту акционерной стоимости", - сказал он.

BP является оператором Argos с долей участия 60,5%. Совладельцами выступают Woodside Energy (23,9%) и Union Oil Company of California (аффилированное предприятие Chevron USA Inc.) - 15,6%.

Argos Southwest Extension - один из 10 крупных проектов, которые BP планирует реализовать по всему миру к 2027 году в рамках стратегии по развитию добывающего бизнеса и повышению акционерной стоимости. Это также первый из трех крупных проектов по расширению и строительству новых объектов в глубоководной части Мексиканского залива, который позволит компании увеличить мощности по добыче до 400 тысяч бнэ/с на шельфе США к концу этого десятилетия.

После Argos Southwest BP планирует реализовать два дополнительных проекта расширения в Мексиканском заливе в ближайшие два года. Ожидается, что наращивание центра бурения Atlantis Drill Center 1, которое позволит увеличить добычу примерно на 15 тысяч бнэ/с, начнется в 2026 году. Проект по развитию основного объекта месторождения Atlantis запланирован в 2027 году.

Помимо этого BP инвестирует в свою шестую платформу в Мексиканском заливе Kaskida. Ожидается, она будет запущена в 2029 году, ее производительность составит 80 тысяч б/с. Компания также работает над принятием окончательного инвестиционного решения по проекту Tiber-Guadalupe в 2025 году.

Под управлением ВР в глубоководной части Мексиканского залива находятся 5 производственных платформ: Argos, Atlantis, Mad Dog, Na Kika и Thunder Horse.

Argos работает на глубине 1470 метров, примерно в 300 км от Нового Орлеана. ВР запустила эту платформу в середине апреля 2023 года - впервые с 2008 года.

Взрыв на принадлежавшей BP платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.