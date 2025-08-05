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АЕБ надеется, что тренд на оживление российского авторынка будет долгосрочным

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) надеется на сохранение тенденции на российском авторынке, который в июле показал помесячный рост на треть, отмечая позитивный психологический эффект в связи со снижением ключевой ставки.

Как сообщал накануне Минпромторг РФ со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в июле выросли по сравнению с июнем более чем на треть, показав самый высокий в этом году месячный результат - 129 185 шт. (+33,5%). В частности, легковых автомобилей в РФ за прошлый месяц было продано 120 003 шт. (-10,7% г/г и +33,9% м/м), LCV - 9 182 шт. (-19,2% г/г и +28,5% м/м). За январь-июль 2025 года в РФ реализовано 704 708 легковых и легких коммерческих машин (-23,4%). АЕБ, оценивающая рынок на основании тех же данных, приводит схожую динамику.

"Как мы и прогнозировали, первый месяц второго полугодия показал первые положительные изменения на рынке и продемонстрировал рост относительно июня 2025 года на 34%. Возобновление программ господдержки, а также специальные коммерческие предложения от игроков рынка помогли развороту тренда. Очевидно, что наметившееся постепенное снижение ключевой ставки, которое в настоящий момент имеет больше психологический эффект, помогло также немного улучшить настроение покупателей", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

Он отметил, что в АЕБ надеются на долгосрочность наметившейся тенденции. "Полагаем, что ключевую роль в этом продолжат играть меры государственной поддержки спроса и предсказуемость условий для обеспечения стабильности ведения бизнеса", - добавил Калицев.

Ранее по итогам I полугодия 2025 года АЕБ снизила свой годовой прогноз российского авторынка на этот год с 1,4 млн шт. до 1,25 млн шт., предположив таким образом снижение продаж легковых автомобилей и LCV по году почти на четверть, а не на 15%, как это планировалось в январе.

Эксперты "Автостата" на онлайн-эфире об авторынке во вторник также отметили оживление авторынка в прошедшем месяце.

"Мы чуть ли не с апреля начали говорить о том, что ситуация для покупки нового автомобиля очень неплоха, чуть ли не лучше прошлогодней. Имеется в виду ситуация для потенциальных покупателей. Склады заполнены, дистрибьюторы и дилеры финансируют хранение этих автомобилей, предлагаются достаточно хорошие скидки и действуют различные акции, субсидируется кредитование весьма заметно", - отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

По его словам, на российском рынке ослабевает тенденция к ожиданию скорого возврата ушедших иностранных марок и дальнейшего снижения цен. "Понятно - в начале года выжидали, когда вернутся глобальные марки, когда цены будут еще ниже. В июле настал момент, когда пошли достаточно обоснованные и серьезные разговоры о том, что будет снижена ключевая ставка. У кого-то из потенциальных покупателей лежали деньги на депозитах, а ключевая ставка снижается, и далее размещать деньги на депозитах менее выгодно, хотя все еще выгодно. У кого-то деньги прямо сейчас с депозитов выходят", - сказал Удалов, комментируя относительно позитивные итоги авторынка РФ в июле.

АЕБ Минпромторг РФ Ассоциация европейского бизнеса
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