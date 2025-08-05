Marriott во II квартале увеличила выручку лучше ожиданий

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, во втором квартале 2025 года увеличила выручку, но сократила чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $763 млн, или $2,78 в расчете на акцию, по сравнению с $772 млн, или $2,69 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,65 на акцию.

Выручка повысилась на 5% и достигла $6,74 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,61 на акцию при выручке в $6,67 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) повысилась на 1,5% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, в том числе в США и Канаде она осталась на уровне предыдущего года, а в других государствах выросла на 5,3%.

Число комнат в отелях компании увеличилось за три месяца примерно на 17,3 тыс., говорится в пресс-релизе.

Marriott в минувшем квартале выкупила 2,8 млн своих акций на сумму $0,7 млрд. С начала года по 30 июля компания вернула акционерам $2,1 млрд за счет дивидендов и buyback.

Компания прогнозирует, что её скорректированная прибыль в третьем квартале составит $2,31-2,39 на акцию. Marriott уточнила годовой прогноз и теперь ожидает, что скорректированная прибыль за год составит $9,85-10,08 на акцию (ранее - $9,82-10,19).

Marriott International управляет более чем 9,6 тысячи гостиницами в 143 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.