Marriott в IV квартале увеличила выручку на 5,5%, на уровне прогноза

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, причем скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков, а выручка совпала с прогнозами.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $455 млн, или $1,63 в расчете на акцию, по сравнению с $848 млн, или $2,87 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $2,45 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали этот показатель на уровне $2,39 на акцию.

Выручка повысилась на 5,5% и достигла $6,43 млрд, на уровне ожиданий рынка.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале поднялась на 5% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, в том числе в США и Канаде показатель повысился на 7,2%.

В 2025 году компания ожидает скорректированную прибыль на уровне $9,82-10,19 на акцию, роста показателя RevPAR - в диапазоне от 2% до 4%.

Котировки акций Marriott в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,4%.

Marriott International управляет почти 9,1 тыс. гостиниц в 142 странах под более чем 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.