Amgen во II квартале увеличила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen во втором квартале 2025 года увеличила чистую прибыль почти в два раза, выручку - на 9,4%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,432 млрд, или $2,65 в расчете на акцию, против $746 млн ($1,38 на акцию) годом ранее. Показатель без учета разовых факторов поднялся до $6,02 с $4,97 на бумагу.

Выручка достигла $9,179 против $8,388 млрд годом ранее. Объем продаж повысился на 13%, при этом средние отпускные цены снизились на 3%.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $5,29 на бумагу при выручке в $8,94 млрд.

По итогам всего 2025 года Amgen теперь планирует получить выручку в диапазоне $35-36 млрд (ранее ожидалось $34,3-35,7 млрд), скорректированную прибыль - $20,2-21,3 на акцию (прежде предполагалось $20-21,2 на акцию).

Эксперты оценивают годовую выручку компании в $35,4 млрд, прибыль - $20,91 на бумагу.

С начала 2025 года капитализация Amgen выросла на 15,1% (до $161 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 8,3%.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах.