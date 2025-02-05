Биотехнологическая Amgen увеличила выручку в IV квартале лучше прогноза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль, однако увеличила выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $627 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $767 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $5,31 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $5,08 на акцию.

Выручка Amgen выросла на 11% до $9,09 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $8,89 млрд.

По итогам 2024 года Amgen планирует получить выручку в диапазоне $34,3-35,7 млрд и скорректированную прибыль на уровне $20-21,2 на акцию.

Котировки акций Amgen на дополнительных торгах во вторник снизились на 1,4% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 9,5% до $155,4 млрд.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, болезней почек, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах и регионах мира.