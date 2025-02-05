Поиск

Биотехнологическая Amgen увеличила выручку в IV квартале лучше прогноза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в четвертом квартале 2024 года сократила чистую прибыль, однако увеличила выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $627 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $767 млн, или $1,42 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $5,31 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали $5,08 на акцию.

Выручка Amgen выросла на 11% до $9,09 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $8,89 млрд.

По итогам 2024 года Amgen планирует получить выручку в диапазоне $34,3-35,7 млрд и скорректированную прибыль на уровне $20-21,2 на акцию.

Котировки акций Amgen на дополнительных торгах во вторник снизились на 1,4% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца сократилась на 9,5% до $155,4 млрд.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, болезней почек, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах и регионах мира.

Amgen
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом
Обострение палестино-израильского конфликта

Визит Нетаньяху в США оставил открытым вопрос о длительном мире на Ближнем Востоке. Обобщение

Визит Нетаньяху в США оставил открытым вопрос о длительном мире на Ближнем Востоке. Обобщение

Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Европейские акции преимущественно выросли во вторник

Сенат США утвердил Пэм Бонди на посту главы Минюста и генпрокурора США

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки

Трамп настаивает на идее переселения палестинцев в другие страны

Трамп настаивает на идее переселения палестинцев в другие страны

Трамп заявил о позитивных контактах по Украине

Трамп решил прекратить участие США в СПЧ ООН и БАПОР

Трамп решил прекратить участие США в СПЧ ООН и БАПОР
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5806 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии159 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });