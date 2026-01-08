Поиск

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские власти разрабатывают масштабный план по контролю над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу для доминирования в венесуэльской нефтяной промышленности на годы вперед, и президент сообщил помощникам, что полагает, что его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель", - пишет издание, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Согласно публикации, план предусматривает установление США определенного контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), включая приобретение и продажу большей части нефтяной продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что власти Венесуэлы намерены тратить все доходы от экспорта нефти по согласованным с Вашингтоном условиям исключительно на покупку американкой продукции. Он пояснил, что речь будет идти о сельхозпродукции, лекарствах, медицинском оборудовании, оборудовании для улучшения работы электросети и объектов энергетики.

"Это означает, что Венесуэла согласна, чтобы США были ее основным бизнес-партнером. Это мудрый выбор и хорошее развитие событий для народов США и Венесуэлы", - подытожил американский президент.

В среду сообщалось, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут, в первую очередь, зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточнили в американском министерстве энергетики.

Хроника 03 – 08 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Венесуэла Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

 Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским

Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

 Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

 Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

Захваченный США танкер под российским флагом направляется в Великобританию

Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Что произошло за день: среда, 7 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8077 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });