WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские власти разрабатывают масштабный план по контролю над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Президент Трамп и его советники планируют масштабную инициативу для доминирования в венесуэльской нефтяной промышленности на годы вперед, и президент сообщил помощникам, что полагает, что его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель", - пишет издание, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Согласно публикации, план предусматривает установление США определенного контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), включая приобретение и продажу большей части нефтяной продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что власти Венесуэлы намерены тратить все доходы от экспорта нефти по согласованным с Вашингтоном условиям исключительно на покупку американкой продукции. Он пояснил, что речь будет идти о сельхозпродукции, лекарствах, медицинском оборудовании, оборудовании для улучшения работы электросети и объектов энергетики.

"Это означает, что Венесуэла согласна, чтобы США были ее основным бизнес-партнером. Это мудрый выбор и хорошее развитие событий для народов США и Венесуэлы", - подытожил американский президент.

В среду сообщалось, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и американских союзников.

Все поступления от продажи венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут, в первую очередь, зачислены на счета, контролируемые США, в банках, признанных во всем мире, чтобы гарантировать законность и целостность окончательного распределения выручки, уточнили в американском министерстве энергетики.