Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Узбекистан в январе-июне 2025 года вырос почти на 50% в годовом измерении, больше всего путешественников прибыли в страну из России, по данным Национального комитета по статистике.

В январе-июне 2025 года Узбекистан с туристическими целями посетили 783,7 тысячи иностранных граждан, это на 255,1 тысячи или 48,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Первое место по числу прибытий занимает Россия - 166,6 тысячи туристов. На втором месте Туркменистан, откуда приехали 123 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 77,7 тысячи путешественников.

Также в первую десятку по числу туристических прибытий вошли Киргизия (71,6 тысячи), Таджикистан (49,1 тысячи), Китай (39,1 тысячи), Турция (29,3 тысячи), Индия (22 тысячи), Италия (18,6 тысячи) и Южная Корея (14,9 тысячи).

Приблизились к топ-10 Германия, откуда в первом полугодии в Узбекистан приехали 14,7 тысячи туристов, и США с 13,2 тысячи путешественников.

В 2024 году Узбекистан принял 873 тысячи российских туристов. По итогам года Россия заняла четвертое место по турпотоку, уступив Казахстану, Таджикистану и Киргизии.

