"Татнефть" увеличит производительность первичной переработки нефти на "ТАНЕКО" 17,5 млн т/г

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" готовится к реконструкции установок первичной переработки нефти на комплексе "ТАНЕКО", сообщается в материалах компании, представленных к общественным обсуждениям.

Проектная документация предполагает, что в результате работ производительность установки ЭЛОУ-АВТ-6 вырастет с 6 до 8,373 млн тонн в год, а ЭЛОУ-АВТ-7 - с 7 до 9,198 млн тонн в год. Наименования объектов изменятся на ЭЛОУ-АВТ-8 и ЭЛОУ-АВТ-9 соответственно.

Ранее диапазон устойчивой работы установок составлял 60-115% производительности, после реконструкции будет 46-100% для ЭЛОУ-АВТ-8 и 49-100% для ЭЛОУ-АВТ-9. Предполагаемый режим работы круглосуточный, круглогодичный, количество часов работы - 8760 ч/год, в год проведения капитального ремонта - 8160 ч.

Источник, близкий к компании, уточнил "Интерфаксу", что основные работы по этим проектам придутся на 2026 год.

АО "ТАНЕКО" - 100%-я "дочка" "Татнефти". Нефтекомплекс введен в эксплуатацию в 2011 году. Текущий показатель глубины переработки нефти на предприятии - 99,6%.