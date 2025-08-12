Группа AGR начала серийный выпуск автомобилей Tenet по полному циклу в Калуге

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская автомобильная группа AGR в партнерстве с китайской Defetoo начала серийный выпуск автомобилей бренда Tenet по полному циклу на мощностях бывшей производственной площадки Volkswagen в Калуге.

Как сообщила пресс-служба AGR, первым в модельном ряде бренда на конвейер встал кроссовер Tenet T7. Запуск производства стал результатом масштабной технологической подготовки и модернизации ключевых производственных цехов завода - сварочного, окрасочного и сборочного. AGR отмечает, что работа по созданию производственной базы началась еще в 2024 году. Позже, в феврале 2025 года, было заключено технологическое партнерство "АГР Холдинга" и Defetoo.

"Сегодня мы с гордостью говорим не просто о запуске конвейера, а о формировании нового промышленного фундамента, в котором российские предприятия способны конкурировать по скорости, эффективности, качеству и уровню организации с признанными мировыми производствами", - цитирует пресс-служба группы председателя совета директоров "АГР Холдинга" Андрея Павловича.

"Для нашей компании это не просто технологическое партнёрство, а стратегическое объединение компетенций. Совместно с коллегами из "АГР Холдинг" мы выстроили процесс таким образом, чтобы обеспечить высокое качество продукта", - отметил председатель совета директоров Defetoo г-н Син, слова которого приводятся в сообщении.

Подготовка к выпуску автомобилей Tenet началась с глубокой модернизации сварочного цеха: была полностью перестроена архитектура линии под новый кузов, внедрены автоматизированные системы контроля геометрии и жёсткости, обеспечивающие соответствие высоким стандартам качества. Следующим этапом стала адаптация лакокрасочного производства - на заводе внедрены технологии катафорезной обработки и многослойного покрытия, гарантирующие защиту кузова от коррозии и устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации. На завершающем этапе трансформации переоборудована сборочная линия. Каждый участок и каждое рабочее место были адаптированы под конструктивные особенности автомобилей Tenet.

AGR отмечает, что часть ранее используемого на заводе оборудования удалось адаптировать под новый продукт. При этом специфические позиции были заменены на современные технологические решения. Также на предприятии внедрены новые IT-системы управления производством.

Перед запуском серийной сборки на заводе было сварено более 200 предсерийных кузовов, свыше 50 из них прошли полный цикл окраски и сборки. Каждый кузов проверялся по более чем 2,1 тыс. параметров, а качество лакокрасочного покрытия было подтверждено серией испытаний в соответствии с мировыми стандартами.

В пресс-релизе AGR сообщается, что на заводе задействованы более 4 тыс. специалистов, многие из которых имеют многолетний опыт работы на предприятии.

На первых серийных автомобилях Tenet используются российские компоненты. Проект предусматривает дальнейший рост локализации и развитие парка отечественных поставщиков, заявляют в компании.

Как сообщалось, AGR, заключившая соглашение о партнерстве с Defetoo по выпуску автомобилей Tenet на бывшем калужском заводе Volkswagen, подписала соответствующий специнвестконтракт (СПИК). В компании заявляли о планах вывести на российский рынок в 2025 году четыре модели среднего ценового сегмента.