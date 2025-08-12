Поиск

Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился за 7 месяцев на 6,2%, до 739,3 млн т

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "РЖД" снизился в январе-июле 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, до 739,3 млн тонн, следует из данных транспортной статистики.

Внутри страны за этот период было отправлено на 8,9% меньше - 437,9 млн тонн.

Международные перевозки сократились за 7 месяцев на 2,1%, до 301,4 млн тонн, в том числе через порты было отправлено 191,6 млн тонн (-1,8% к январю-июлю 2024 г.), через погранпереходы - 109,8 млн тонн (-2,5%).

Импорт в январе-июле 2025 г. снизился на 6,9%, до 37,9 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 8,9 млн тонн (-7%), через погранпереходы - почти 29 млн тонн (-6,9%).

Транзит вырос за отчетный период на 6,5%, достигнув 26,7 млн тонн, в том числе через порты он составил 698,8 тыс. тонн (-24,3%), через погранпереходы - 25,96 млн тонн (+7,6%).

Экспорт по сети РЖД сократился за 7 месяцев текущего года на 2,2%, до 236,8 млн тонн, перевозки через порты уменьшились на 1,4%, до 181,9 млн тонн, а через погранпереходы - на 4,5%, составив 54,9 млн тонн.

