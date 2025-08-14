Поиск

Cisco в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 31%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 31%, выручку - на 8%, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 июля, составила $2,8 млрд, или 71 цент в расчете на акцию, по сравнению с $2,2 млрд, или 54 цента на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 99 центов с 87 центов на бумагу.

Выручка выросла до $14,7 млрд с $13,6 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 98 центов на бумагу при выручке в $14,6 млрд.

Выручка в Северной и Южной Америке в минувшем квартале повысилась на 9%, в регионе EMEA - на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7%. Доходы от продажи оборудования увеличились на 8%, сервисная выручка практически не изменилась.

Компания выплатит дивиденды в размере 41 цент на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 22 октября для акционеров, зарегистрированных в реестре на 3 октября.

Cisco планирует в первом квартале 2026 фингода получить чистую прибыль в диапазоне 63-68 центов на акцию, скорректированную прибыль - 97-99 центов на бумагу, выручку - $14,65-14,85 млрд. По итогам всего фингода ожидается скорректированная прибыль в районе $4-4,06 на акцию, выручка - $59-60 млрд.

Котировки Cisco на дополнительных торгах в среду снизились на 0,2% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла почти на 15% (до $279 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 13%.

Cisco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6959 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });