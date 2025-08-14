Cisco в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 31%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 31%, выручку - на 8%, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 июля, составила $2,8 млрд, или 71 цент в расчете на акцию, по сравнению с $2,2 млрд, или 54 цента на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 99 центов с 87 центов на бумагу.

Выручка выросла до $14,7 млрд с $13,6 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 98 центов на бумагу при выручке в $14,6 млрд.

Выручка в Северной и Южной Америке в минувшем квартале повысилась на 9%, в регионе EMEA - на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7%. Доходы от продажи оборудования увеличились на 8%, сервисная выручка практически не изменилась.

Компания выплатит дивиденды в размере 41 цент на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 22 октября для акционеров, зарегистрированных в реестре на 3 октября.

Cisco планирует в первом квартале 2026 фингода получить чистую прибыль в диапазоне 63-68 центов на акцию, скорректированную прибыль - 97-99 центов на бумагу, выручку - $14,65-14,85 млрд. По итогам всего фингода ожидается скорректированная прибыль в районе $4-4,06 на акцию, выручка - $59-60 млрд.

Котировки Cisco на дополнительных торгах в среду снизились на 0,2% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла почти на 15% (до $279 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 13%.