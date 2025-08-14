Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в I полугодии выросла на 4,3%, до 82,9 млрд руб.

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I полугодии 2025 г. выросла на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,9 млрд руб., говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 17%, до 93,3 млрд руб.

Выручка составила 818,1 млрд руб. (+12,4%).

По итогам II квартала 2025 г. выручка "Интер РАО" составила 376,83 млрд руб. (+12,2% ко II кварталу 2024 г.), EBITDA - 38,65 млрд руб. (+25,8%), чистая прибыль - 35,75 млрд руб. (+13,2%).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе ожиданий аналитиков предполагал выручку "Интер РАО" по итогам II квартала 2025 г. на уровне 371,3 млрд руб., EBITDA - 36 млрд руб., чистую прибыль - 32,9 млрд руб.

Операционные расходы "Интер РАО" в I полугодии 2025 г. выросли на 12,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 757,65 млрд руб.

Операционная прибыль увеличилась на 10,2%, до 68,01 млрд руб.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам I полугодия 2025 г. оценивались в 16,63 млрд руб.

На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 320,48 млрд руб. Еще 151,95 млрд руб. отнесены к разделу прочих оборотных активов.

Капзатраты "Интер РАО" в январе-июне 2025 г. составили 69,16 млрд руб. против 43,05 млрд руб. годом ранее. Ранее компания отмечала, что рост инвестиций будет связан с реализацией проектов строительства Новоленской ТЭС и Каширской ГРЭС, а также еще двух планируемых энергоблоков на Харанорской ГРЭС.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитала" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.