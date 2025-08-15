СД HeadHunter рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 г. в 233 руб./акция

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщила компания.

Размер дивидендов оказался выше ориентира в 200 рублей/акция - такой примерный уровень компания анонсировала в мае.

Внеочередное собрание акционеров МКПАО "Хэдхантер", на котором будет рассматриваться вопрос промежуточных дивидендов, пройдет 16 сентября. Планируемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 27 сентября.

В случае утверждения выплат на ВОСА они будут осуществлены в начале октября.