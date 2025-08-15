Рост розничных продаж и промпроизводства в КНР в июле замедлился, хуже прогнозов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 5,7% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Таким образом, рост замедлился с 6,8% в июне. Аналитики в среднем ожидали замедления до 5,9%, сообщает Trading Economics.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 6,2%, в горнодобывающей отрасли - на 5%, в нефтегазовой - на 4,1%. Выпуск автомобилей вырос на 8,5%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 10,2%, химической продукции - на 7,2%, продуктов питания - на 5,6%.

В целом подъем был зафиксирован в 35 из 41 отрасли.

В январе-июле промпроизводство увеличилось на 6,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении (в июне - на 4,8%). Эксперты ожидали ослабления роста до 4,6%.

Продажи продуктов питания повысились на 8,6%, одежды, обуви и текстиля - на 1,8%, бытовой техники и электроники - на 28,7%, мебели - на 20,6%. При этом сократились продажи бензина - на 8,3%, автомобилей - на 1,5%, строительных материалов - на 0,5%.

За семь месяцев этого года розничные продажи выросли на 4,8%.

Инвестиции в основные активы в январе-июле увеличились на 1,6% относительно аналогичного периода 2024 года. Предполагался подъем на 2,7%.

Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 3,2% и 6,2% соответственно. Между тем вложения в недвижимость упали на 12%.

Безработица в Китае в июле повысилась до 5,2% с июньских 5%. Консенсус-прогноз предусматривал повышение до 5,1%.