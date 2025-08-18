Поиск

Банк "Санкт-Петербург" в январе-июле снизил чистую прибыль по РСБУ на 1,1%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-июле 2025 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 1,1% в годовом измерении - до 29,1 млрд рублей, сообщила кредитная организация.

Чистая прибыль банка в июле 2025 года составила 1,9 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя июля 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) за январь-июль этого года составила 24,2%, в июле - 10,3%.

Чистый процентный доход за семь месяцев вырос на 17,2% - до 45,8 млрд рублей, в июле - на 27,5%, до 7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банк в январе-июле остался без изменений - 6,6 млрд рублей, в прошлом месяце - снизился на 24,5%, до 0,9 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 6,8 млрд рублей (в июле - 2,8 млрд рублей). Стоимость риска была равна 1,5% (в июле - 4%).

Операционные расходы в январе-июле увеличились на 5,9% - до 14,3 млрд рублей, в июле - на 5,4%, до 2,5 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 августа 2025 года достиг 824,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10,6%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 11% - до 647,1 млрд рублей, розничный - на 9,1%, до 177,8 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 августа составил 3% по сравнению с 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на равнялся 144,6% против 160,1% на начало года.

Средства клиентов в январе-июле текущего года выросли на 3,7% - до 737,8 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов снизились на 6% - до 267,3 млрд рублей, средства розничных клиентов выросли на 10,1% - до 470,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 августа 2025 года достиг 205,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,7%. Основной капитал равнялся 169,5 млрд рублей, что на 8,2% меньше по сравнению с началом года.

Норматив достаточности основного капитала на 1 августа 2025 года составил 16,5% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала - 19,9% (21,8%).

Банк "Санкт-Петербург" скорректировал прогноз на 2025 год по стоимости риска (CoR).

"В связи с сохраняющимся давлением со стороны макроэкономических условий и их влиянием на финансовое состояние заемщиков, банк корректирует прогноз по стоимости риска (CoR) на 2025 год со 100 б.п. до около 200 б.п.", - поясняет банк.

Как сообщалось, рентабельность капитала в 2025 году прогнозируется на уровне 20%, рост кредитного портфеля - 7-9%. Стоимость риска в 2025 году банком ранее ожидалась в районе 100 б.п., отношение расходов к доходам - менее 30%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
