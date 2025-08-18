Поиск

Суд увеличил до $833 млн взыскание с Phillips 66 за разглашение тайны производителя биотоплива

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Калифорнии присудил местному производителю возобновляемого топлива Propel Fuels дополнительную компенсацию в размере $195 млн за нарушение американской нефтеперерабатывающей Phillips 66 коммерческой тайны.

С учетом ранее принятого решения о взыскании $604,9 млн общая сумма, присужденная Propel Fuels, превысила $833 млн.

"Это одно из пяти крупнейших судебных решений по делам о коммерческой тайне в истории США", - заявили юристы Kobre & Kim, участвующие в процессе.

В 2017 году Phillips 66 обратилась к Propel Fuels с предложением о приобретении компании для расширения своего бизнеса по производству возобновляемого топлива в Калифорнии. Потенциальный покупатель получил доступ к конфиденциальной информации, включая финансовые данные и бизнес-стратегии, а затем в 2018 году неожиданно отказался от сделки, и в 2019 году начал продавать собственное биотопливо.

В 2022 году Propel Fuels подала иск, обвинив Phillips 66 в незаконном использовании коммерческой тайны и недобросовестной конкуренции.

США Phillips 66 Propel Fuels
