ЦБ отметил, что бизнес в РФ видит заметное улучшение условий кредитования

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Опрошенные Банком России предприятия отмечают заметное улучшение условий кредитования по сравнению с предыдущими тремя кварталами на фоне смягчения денежно-кредитной политики, говорится в очередном выпуске мониторинга предприятий, опубликованном ЦБ.

"По результатам августовского опроса оценки предприятиями изменения условий кредитования заметно улучшились по сравнению с предыдущими тремя кварталами. Возросла доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования на фоне снижения ключевой ставки в июле. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2017-2019 годов", - отмечается в мониторинге.

Среди участников опроса доля предприятий, обращавшихся в истекшем месяце за кредитами, составила около 33%.