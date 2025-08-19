Поиск

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг США поддерживается устойчивостью и диверсифицированностью экономики страны, институциональными преимуществами, включая эффективную систему сдержек и противовесов, а также гибкостью в проведении экономической политики, включая надежную денежно-кредитную политику, и уникальным статусом страны как эмитента ведущей мировой резервной валюты.

Среди негативных рейтинговых факторов S&P отмечает высокие уровни госдолга и бюджетного дефицита.

При этом эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

"С учетом роста пошлин мы ожидаем, что значительные поступления за счет тарифов в целом будут компенсировать негативные последствия, которые могли бы возникнуть в результате принятия нового бюджетного законопроекта", - говорится в пресс-релизе S&P.

Аналитики агентства подчеркивают, что высокое доверие к Федеральной резервной системе (ФРС) обеспечивает США существенную гибкость в проведении монетарной политики. "Мы ожидаем, что ФРС сумеет справиться с задачами сдерживания внутренней инфляции и решении финансовых уязвимостей", - отмечается в сообщении агентства.

"Стабильный" прогноз рейтинга отражает ожидания экспертов S&P, что показатели бюджетного дефицита, хотя и не улучшатся существенно, но также и не будут устойчиво ухудшаться в ближайшие несколько лет.

S&P прогнозирует рост ВВП США на 1,7% в 2025 году и на 1,6% в 2026 году.

США ФРС S&P
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });