S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг США поддерживается устойчивостью и диверсифицированностью экономики страны, институциональными преимуществами, включая эффективную систему сдержек и противовесов, а также гибкостью в проведении экономической политики, включая надежную денежно-кредитную политику, и уникальным статусом страны как эмитента ведущей мировой резервной валюты.

Среди негативных рейтинговых факторов S&P отмечает высокие уровни госдолга и бюджетного дефицита.

При этом эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

"С учетом роста пошлин мы ожидаем, что значительные поступления за счет тарифов в целом будут компенсировать негативные последствия, которые могли бы возникнуть в результате принятия нового бюджетного законопроекта", - говорится в пресс-релизе S&P.

Аналитики агентства подчеркивают, что высокое доверие к Федеральной резервной системе (ФРС) обеспечивает США существенную гибкость в проведении монетарной политики. "Мы ожидаем, что ФРС сумеет справиться с задачами сдерживания внутренней инфляции и решении финансовых уязвимостей", - отмечается в сообщении агентства.

"Стабильный" прогноз рейтинга отражает ожидания экспертов S&P, что показатели бюджетного дефицита, хотя и не улучшатся существенно, но также и не будут устойчиво ухудшаться в ближайшие несколько лет.

S&P прогнозирует рост ВВП США на 1,7% в 2025 году и на 1,6% в 2026 году.