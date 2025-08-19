Red Wings застраховала риски всего авиапарка в ОВС "Ростеха" на 78 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Red Wings и общество взаимного страхования (ОВС) "РТ-Взаимное страхование" (структура "Ростеха" - ИФ) заключили договоры страхования авиационных рисков на весь парк воздушных судов перевозчика, сообщает авиакомпания.

Договор предусматривает страховую защиту от стандартных авиационных рисков, с которыми могут столкнуться авиакомпании. Общая страховая стоимость имущества, в соответствии с соглашением, составит более 78 млрд рублей, защита авиарисков обеспечена сроком на 1 год.

Договоры с "РТ-Взаимное страхование" - часть комплексной стратегии по обеспечению защиты активов и операционной деятельности авиакомпании, отмечается в сообщении.

"Мы выбрали "РТ-Взаимное страхование" в качестве партнера, учитывая их репутацию, и рассчитываем на плодотворное сотрудничество", - приводятся в сообщении пояснения директора департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрея Волкова. По его словам, "cтрахование авиационных рисков - важный элемент управления безопасностью и устойчивости работы" авиакомпании.

Достигнутое соглашение "подтверждает доверие авиакомпании к нашему обществу и нашему опыту в области страхования авиационных рисков", считает заместитель директора "РТ-Взаимное страхование" Антон Барихновский.

За первые шесть месяцев 2025 года Red Wings перевезла более 1,2 млн пассажиров. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводятся данные в сообщении.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. Базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SJ-100. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 22 самолета этого типа.

ОВС "РТ-Взаимное страхование" создано в 2021 году как некоммерческая корпоративная организация "Ростеха" для защиты имущественных интересов на взаимной основе. В состав общества входит 250 предприятий из состава госкорпорации "Ростех".

"РТ-Взаимное страхование" осуществляет страхование основных производственных фондов предприятий, товарно-материальных ценностей, грузов, экологических рисков, ответственности директоров. Перечень операций ОВС расширяется.