Перечень регистрируемых внебиржевых сделок дополнят также нефтепродуктами непроизводителей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минэнерго и Минпромторг должны ускорить подготовку постановления о регистрации внебиржевых сделок с рядом товаров, в числе которых – сделки непроизводителей с нефтепродуктами. Это следует из протокола по итогам совещания по вопросам нефтепродуктообеспечения у вице-премьера Александра Новака от 14 августа.

Как сообщается в протоколе, ведомствам поручено "обеспечить безусловное исполнение" пункта поручения правительства РФ от 9 июля 2025 года, касающегося внесения поправок в 892-е постановление правительства РФ от 31 мая 2023 года (регулирует предоставление информации о заключенных не на организованных торгах сделках с биржевыми товарами).

Проект соответствующего постановления был подготовлен ФАС еще два года назад, но до сих пор так и не был утвержден. На текущий момент он согласован со всеми заинтересованными ведомствами, но потребует повторной процедуры общественного обсуждения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с судьбой документа.

В текущей редакции поправки предполагают распространение требования о регистрации внебиржевых договоров на лиц, не входящих в одну группу производителями нефтепродуктов, нефти, сжиженного углеводородного газа, коксующегося, каменного и бурого угля и антрацита, а также нефтяного битума, пояснил собеседник агентства.

Одновременно перечень товаров, регистрация внебиржевых сделок с которыми является обязательной, планируется дополнить отдельными товарами нефтегазохимии (нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол, синтетический технический фенол, химически чистый бензол, твердый и жидкий нефтяной парафин), цементом, прямогонным бензином, отдельными видами рыбной продукции и нефтепродуктами в сегменте мелкооптовой торговли.

Ранее публиковавшийся ФАС проект изменений в 892-е постановление также предполагал снижение до 1 тонны объема сделки, при превышении которого необходимо регистрировать внебиржевые договоры с нефтепродуктами. За счет изменений ведомство рассчитывало сформировать отсутствующие в настоящее время ценовые индикаторы в сегменте мелкооптовой торговли нефтепродуктами.

В настоящее время товарные биржи регистрируют внебиржевые сделки в отношении следующих видов товаров: нефтепродукты (сделки от 60 тонн), нефть (сделки от 1 тыс. тонн), газ (от 10 млн куб. м), сжиженный углеводородный газ (от 30 тонн), нефтяной битум (от 20 тонн), уголь (от 60 тонн), пшеница и меслин, поставляемые как на внутренний рынок, так и на экспорт (от 60 тонн), сахар (от 20 тонн), подсолнечное масло на экспорт и на внутренний рынок (от 22 тонн), подсолнечный шрот (от 20 тонн), минеральные удобрения по экспортным и внутрироссийским контрактам (от 20 тонн) и необработанные лесоматериалы (от 60 куб. м).

Расширение этого перечня требуется для формирования национальных ценовых индикаторов на широкий круг товаров, развития рыночного ценообразования и предотвращения спекуляций на товарных рынках, поясняли ФАС в 2023 году, когда были подготовлены первые изменения. Тогда ожидалось, что они вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

"Опираясь на проводимые биржами расчеты ценовых индикаторов, конечные потребители могут понимать, продается товар по справедливой цене или нет. Кроме того, на основании рассчитанных биржей индикаторов стороны сделки могут формировать цены на собственные товары. При этом полученные на основе данных о зарегистрированных внебиржевых сделках ценовые индикаторы способствуют развитию фондового рынка, в частности, внедрению производных финансовых инструментов, базовым активом которых является товар", - отмечали в ФАС на этапе подготовки поправок.