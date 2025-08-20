Рубль на "Мосбирже" почти не подорожал к юаню вопреки росту цен на нефть

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль лишь слегка подрожал к юаню, несмотря на уверенный рост котировок нефти.

Участники рынка находятся в ожидании новых драйверов к движению, в первую очередь, новостей относительно дальнейшего процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Поддержку рублю оказывает подготовка к перечислению экспортерами налогов в бюджет, единый день налоговых выплат приходится на 28 августа.

К 19:00 по Москве юань подешевел на 0,2 копейки, до 11,148 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 21 августа на 24,21 копейки, до 80,1045 рубля, и уменьшил курс евро на 8,13 копейки, до 93,4791 рубля.

"В среду рубль практически не изменился в паре с юанем. Участники рынка внимательно следят за изменениями в геополитической ситуации и не особо стремятся увеличить торговую активность из-за неопределенности в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, которая до сих пор остается на довольно высоком уровне. Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых платежей, который ожидается на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Пара "юань-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 11,1-11,2 рубля/юань до конца текущей недели, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рубль в среду после стартовой просадки резко укрепился к юаню, который установил минимум недели около отметки 11,11 рубля, отмечает аналитик в комментарии. Затем российская валюта быстро растеряла все достижения сессии, но в середине торгов вернулась в небольшой плюс.

По мнению Бабина, поддержку рублю может оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров, приходящегося на 25 и 28 августа. Для этих целей все больше компаний продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение на рынке.

"Правда, фискальный фактор пока не приводит к устойчивому укреплению рубля, - указывает эксперт. - Вероятно, не связанный с налоговым периодом объем продаж валюты остается на относительно низком уровне, в основном из-за подешевевшей нефти. В то же время покупки инвалюты могут увеличиваться со стороны импортеров по мере восстановления активности потребителей благодаря смягчению денежно-кредитных условий".

Скорее всего, в ближайшие несколько сессий пара CNY/RUB останется в диапазоне 11,1-11,2 руб., но может тяготеть к его нижней границе из-за усиления действия налогового фактора, считает Бабин.

Участники рынка продолжают внимательно анализировать новости на тему санкций и урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, России и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала Politico, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

19-й пакет санкций Евросоюза против России готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, экономическое давление на Россию будет одной из главных тем повестки неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС на следующей неделе в Копенгагене.

Инфляционные ожидания населения России в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России в период с 4 по 14 августа 2025 года.

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 сентября. На заседании в июле Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, хотя он показал резкое сокращение резервов нефти.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,72% до $66,92 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,73%, до $63,43 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 419 тысяч баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 августа увеличилась на 6 базисных пунктов, до 17,74% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца уменьшилась в среду на 4 базисных пункта, до 18,34% и 19,91% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,31% годовых.