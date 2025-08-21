Поиск

Ухудшенный прогноз WH Smith после бухгалтерской ошибки вызвал падение котировок на 37%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Британский ритейлер WH Smith Plc, специализирующийся на торговле в аэропортах и на вокзалах, существенно снизил прогноз прибыли на текущий финансовый год после того, как внутренняя проверка выявила завышение показателей в североамериканском подразделении.

Как говорится в пресс-релизе компании, в ранее публиковавшихся данных прибыль в Северной Америке была завышена примерно на 30 млн фунтов стерлингов ($40 млн), главным образом из-за преждевременного учета определенных доходов. WH Smith поручила аудиторской фирме Deloitte провести независимую проверку инцидента.

В результате прогноз прибыли в регионе в 2025 году был снижен до примерно 25 млн фунтов с ранее ожидавшихся 55 млн фунтов. В прошлом году компания получила в Северной Америке примерно 20% всей выручки.

Ритейлер теперь ожидает, что общая доналоговая прибыль группы за фингод, заканчивающийся 31 августа, составит около 110 млн фунтов. В апреле показатель прогнозировался на уровне 182,6 млн фунтов. Опрошенные LSEG аналитики ожидают его в районе 157 млн фунтов.

Акции WH Smith дешевеют почти на 37% на торгах в Лондоне в четверг и торгуются на минимумах с марта 2020 года.

Deloitte WH Smith Северная Америка Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

ЦБ РФ отложил обсуждение публикации прогноза по курсу рубля

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7006 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });