Ухудшенный прогноз WH Smith после бухгалтерской ошибки вызвал падение котировок на 37%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Британский ритейлер WH Smith Plc, специализирующийся на торговле в аэропортах и на вокзалах, существенно снизил прогноз прибыли на текущий финансовый год после того, как внутренняя проверка выявила завышение показателей в североамериканском подразделении.

Как говорится в пресс-релизе компании, в ранее публиковавшихся данных прибыль в Северной Америке была завышена примерно на 30 млн фунтов стерлингов ($40 млн), главным образом из-за преждевременного учета определенных доходов. WH Smith поручила аудиторской фирме Deloitte провести независимую проверку инцидента.

В результате прогноз прибыли в регионе в 2025 году был снижен до примерно 25 млн фунтов с ранее ожидавшихся 55 млн фунтов. В прошлом году компания получила в Северной Америке примерно 20% всей выручки.

Ритейлер теперь ожидает, что общая доналоговая прибыль группы за фингод, заканчивающийся 31 августа, составит около 110 млн фунтов. В апреле показатель прогнозировался на уровне 182,6 млн фунтов. Опрошенные LSEG аналитики ожидают его в районе 157 млн фунтов.

Акции WH Smith дешевеют почти на 37% на торгах в Лондоне в четверг и торгуются на минимумах с марта 2020 года.