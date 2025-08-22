Рынок акций РФ в пятницу подрос, но неделю закрыл откатом ниже 2900п по индексу МосБиржи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в пятницу подрос по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля, при этом динамика blue chips оказалась смешанной из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2900 пунктов; лидировали в росте акции "АЛРОСА" (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,5%), "Группы компаний ПИК" (+2,1%), аутсайдерами выступили бумаги банка "Санкт-Петербург" (-5,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2896,76 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1130,09 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 августа, составил 80,7498 руб. (+49,5 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,8-4,7%, доллар от ЦБ РФ подорожал на 0,73 рубля.

Новость дополняется