Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

Как говорится в пресс-релизе агентства, рейтинг поддерживается крупным размером экономики страны, высоким уровнем дохода на душу населения, динамичной деловой средой и исключительной финансовой гибкостью в привлечении финансирования благодаря роли доллара США как ведущей мировой резервной валюты.

В числе неблагоприятных рейтинговых факторов эксперты Fitch отмечают высокий дефицит бюджета США, существенные процентные выплаты по долгу, а также высокий и растущий уровень госдолга, более чем вдвое превышающий медианный показатель в рейтинговой категории "AA".

"США не приняли серьезных мер для сокращения крупного бюджетного дефицита, сдерживания растущей долговой нагрузки и потенциальных расходов, связанных со старением населения", - говорится в сообщении Fitch.

Эксперты агентства ожидают, что дефицит бюджета США в 2025 году снизится до 6,9% с 7,7% в 2024 году благодаря существенному увеличению доходов, в том числе за счет повышения Вашингтоном пошлин на импорт.

По оценкам Fitch, доходы бюджета страны от сбора торговых пошлин в текущем году составят $250 млрд против $77 млрд годом ранее.

При этом агентство прогнозирует рост дефицита бюджета США до 7,8% ВВП в 2026 году и до 7,9% ВВП в 2027 году.

"Повышение пошлин, сокращение госрасходов, ужесточение пограничного контроля, а также рост неопределенности в экономике ослабили потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Спрос на рабочую силу сократился, создание новых рабочих мест замедлилось", - отмечают эксперты Fitch.

Агентство прогнозирует замедление роста ВВП США до 1,5% в 2025 году с 2,8% годом ранее и ожидает, что такие темпы (+1,5%) сохранятся и в 2026 году. Рост экономики ускорится до 2,1% в 2027 году благодаря ожидаемому смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, прогнозируют эксперты.

Согласно прогнозу Fitch, Федрезерв опустит ставку один раз на 25 базисных пункта в 2025 году и три раза на такую же величину в 2026 году.

Ранее в этом месяце S&P Global также подтвердило долгосрочный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

