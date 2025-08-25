Поиск

Суд по заявлению ФНС признал банкротом частную космическую компанию SR Space

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №4 по Москве признал банкротом АО "СР Спейс".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - сообщается на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление о признании должника банкротом подано 2 июля.

АО "СР Спейс" зарегистрировано в июле 2020 года, основателем и руководителем компании является Олег Мансуров. Портфель АО включает 8 юридических лиц, в том числе ООО "СР Рокетс", ООО "СР Сателлитс", ООО "СР Дата" и др.

На сайте компании говорится, что SR Space - частная российская космическая компания. Она разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлёгкого и лёгкого классов, малые космические аппараты и спутниковые группировки; ПО для различных задач в аэрокосмической отрасли; а также занимается сбором и анализом космических данных.

Согласно бухотчету, в 2024 году выручка АО "СР Спейс" выросла на 20% до 53,8 млн рублей, а чистый убыток после символической прибыли в 2023 году составил 154 млн рублей.

При этом по состоянию на 20 июня 2025 года в отношении АО действовало решение ФНС о приостановлении операций по счетам компании в 4 банках.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" гендиректор SR Space Олег Мансуров, компания на данный момент находится "в процессе привлечения инвестиций, поэтому и возник данный иск".

"Но ни о каком банкротстве речи не идёт. Как и многие стартапы, компания уже сталкивалась с подобной ситуацией. Задолженность составляет порядка 5 млн рублей и будет погашена в ближайший месяц", - объяснил он.

В июле 2024 года SR Space объявляла о проведении pre-IPO раунда инвестиций, которые пойдут на развитие компании. Компания предлагала 555 тыс. 555 обыкновенных акций по 2,75 тыс. рублей за штуку, или 10% капитала на 1,5 млрд рублей. На тот момент Мансуров сообщал, что спустя 3-4 года SR Space может выйти на IPO.

"Процесс закрытия инвестиционного раунда-А, инициированный в рамках pre-IPO продолжается. У компании задача собрать всю сумму или больше", - сообщил Мансуров. Он добавил, что планы по выходу SR Space на IPO через пару лет также сохраняются.

В презентации для инвесторов, посвященной сделке, сообщалось, что выручка холдинга SR Space в 2023 году составляла 183,3 млн рублей. К 2030 году консолидированная выручка прогнозировалась в размере 81,1 млрд рублей.

В инвестиционном меморандуме содержалась информация, что Мансуров владеет 89% АО.

