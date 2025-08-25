Поиск

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Компании Илона Маска xAI и X подали иск против Apple Inc. и OpenAI, обвинив их в сговоре и недобросовестной конкуренции.

Как говорится в исковом заявлении, поданном разработчиком чат-бота Grok xAI и социальной сетью X в окружной суд Северного округа Техаса, решение Apple интегрировать разработанное OpenAI приложение ChatGPT в операционную систему телефонов iPhone подрывает свободную конкуренцию и лишает потребителей права выбора.

В миреOpenAI запустила в Индии самый дешевый тарифный план для использования ChatGPTЧитать подробнее

Apple и OpenAI вступили в сговор для сохранения монопольных позиций на рынке смартфонов и генеративного искусственного интеллекта, отмечается в документе.

Компании Маска также обвиняют Apple в манипулировании рейтингами приложений, представленных в ее App Store, в том числе путем занижения позиций чат-ботов, конкурирующих с ChatGPT, таких как Grok.

Ранее в этом месяце Маск заявлял, что Apple сделала невозможным выход на первое место в ее рейтинге любого ИИ-приложения, кроме ChatGPT.

"Apple ведет себя так, что ни одна компания, работающая в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является несомненным нарушением антимонопольного законодательства, - написал он в соцсети X. - xAI предпримет немедленные юридические действия".

OpenAI X Илон Маск Apple App Store Grok xAI ChatGPT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });