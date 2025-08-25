Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Компании Илона Маска xAI и X подали иск против Apple Inc. и OpenAI, обвинив их в сговоре и недобросовестной конкуренции.

Как говорится в исковом заявлении, поданном разработчиком чат-бота Grok xAI и социальной сетью X в окружной суд Северного округа Техаса, решение Apple интегрировать разработанное OpenAI приложение ChatGPT в операционную систему телефонов iPhone подрывает свободную конкуренцию и лишает потребителей права выбора.

Apple и OpenAI вступили в сговор для сохранения монопольных позиций на рынке смартфонов и генеративного искусственного интеллекта, отмечается в документе.

Компании Маска также обвиняют Apple в манипулировании рейтингами приложений, представленных в ее App Store, в том числе путем занижения позиций чат-ботов, конкурирующих с ChatGPT, таких как Grok.

Ранее в этом месяце Маск заявлял, что Apple сделала невозможным выход на первое место в ее рейтинге любого ИИ-приложения, кроме ChatGPT.

"Apple ведет себя так, что ни одна компания, работающая в сфере искусственного интеллекта, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является несомненным нарушением антимонопольного законодательства, - написал он в соцсети X. - xAI предпримет немедленные юридические действия".