Рубль отыграл дневные потери и укрепился в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины дня и подешевел на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль заметно укрепился на фоне усилившей рост нефти. Помимо нефти поддержку рублю оказывают подготовка экспортеров к единому дню налоговых выплат и жесткая денежно-кредитная политика Банка России, негативно влияют очередные санкционные риски и отсутствие прорыва в процессе урегулировании российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,171 руб., что на 7,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 августа на 6,56 копейки, до 80,6842 руб./$1, и увеличил курс евро на 83,48 копейки, до 94,4622 руб.

"За неделю китайский юань подорожал на 1,3%, до 11,25 руб. Курс доллара вырос на 0,6%, до 80,3 руб., евро - на 0,5%, до 93,5 руб. Динамику курса во многом определяла сохраняющаяся геополитическая неопределенность вокруг переговорного процесса относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также противоречивый новостной фон. При этом активность торгов оставалась ниже среднедневных значений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз по курсу валютной пары доллар/рубль на конец 2025 года на уровне 98,5 руб. говорится в материале главного экономиста брокера Софьи Донец.

"Как мы и ожидали, август стал самым слабым месяцем для рубля с начала текущего года, хотя пока это скорее осторожные признаки разворота, а не полноценная тенденция. В поводах для ослабления нет недостатка - от сдержанных сырьевых цен (на 15% ниже прошлого года) до начавшегося снижения рублевых ставок и сезонного повышения розничного спроса на валюту, - пишет эксперт. - Не исключено, что мы также увидим снижение предложения валюты от экспортеров за счет низкого уровня конверсии их выручки. Напомним, ранее правительство снизило до нуля норматив конверсии. Важнее, что за этим могут последовать другие меры и рекомендации, снижающие поддержку рубля. Сохраняем прогноз по курсу на конец 2025 года на уровне 98,5 руб. за доллар".

Главы МИД стран ЕС на встрече 30 августа будут говорить о готовящемся 19-м пакете санкций против РФ, также темой переговоров станет использование доходов от замороженных российских активов, сообщает в понедельник Politico.

"Датская сторона в качестве председателя ЕС предлагает сделать упор на усиление давления на Россию с целью заставить Москву заключить перемирие, то есть на 19-м пакете санкций, а также на способах дальнейшего использования замороженных российских активов", - сообщает издание со ссылкой на текст приглашения на встречу, оказавшийся в распоряжении Politico.

19 августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.

Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается, и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона доложил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций. "Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - отметил Никитин. Глава государства сказал в ответ: "Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом".

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени поднимается на 1,73%, до $68,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,98%, до $64,92 за баррель.

Цена Brent поднялась выше отметки $68 за баррель впервые с 6 августа. По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,9%, тогда как стоимость WTI увеличилась на 1,4%.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании конфликта на Украине, которое могло бы повлечь за собой смягчение санкций против российского нефтяного сектора. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают ожидания скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Выступая в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава американского ЦБ Джером Пауэлл отметил рост рисков для американского рынка труда. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - сказал он.

Вероятность того, что американский ЦБ снизит ключевую ставку в сентябре, оценивается рынком в 83,3%, по данным FedWatch, рассчитывающего показатель исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки ФРС. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 августа снизилась на 2 базисных пункта, до 17,74% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца упали в понедельник на 4 базисных пункта, до 18,16% и 18,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,21% годовых.