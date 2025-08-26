Поиск

Рубль во вторник опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал на фоне активно дешевеющей нефти. Определенную поддержку ему в ходе торгов оказала подготовка компаний-экспортеров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,2325 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 августа на 15,74 копейки, до 80,5268 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,09 рубля, до 93,3684 руб./EUR1.

"Курс рубля почти не меняется, несмотря на пиковый период фискальных платежей. Более того, периодически в начале недели валюты выносило вверх - юань к 11,2-11,3 руб., доллар - ближе к 81 руб. Это явно говорит о развивающейся слабости рубля и вероятном усилении девальвационного импульса по завершении налогового периода. Причины - эффект от снижения ключевой ставки и восстановление импорта. Согласно отчету ЦБ по платежному балансу за II квартал, положительное сальдо счета текущих операций в сравнении с I кварталом сократилось в 2,5 раза, до $7 млрд с $18 млрд. Между тем оперативные данные по инфляции позволяют ожидать снижения ключевой ставки в сентябре на 200 б.п., до 16%. Это продолжит фундаментально ослаблять рубль, осенью доллар может закрепиться над 85, а юань - превысить 11,5. Пока же налоговый фактор может сдерживать рублевый откат, в середине недели ждем юань на уровне 11,1-11,3 руб., доллар - 80-81 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что оценит ситуацию через неделю-две. Он подчеркнул, что если стороны конфликта не продвинутся в его мирном урегулировании и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Могут быть очень серьезные последствия, но мы посмотрим, что будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил дипломатическое урегулирование конфликта на Украине с министрами иностранных дел Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и Украины, а также с главой европейской дипломатии, сообщил американский Госдепартамент.

Стороны "договорились продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны путем долгосрочного урегулирования путем переговоров", говорится в сообщении.

CNN, комментируя его, отмечает, что Рубио обговорил с министрами иностранных дел Европы и Украины работу коалиции над созданием потенциальных гарантий безопасности для Украины.

Украинский министр Андрей Сибига в соцсети Х подтвердил, что Киев готов к "следующим шагам к миру" и "встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах", говорится в публикации телеканала.

Нефть

Цены на нефть продолжают активно снижаться вечером во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опускается на 1,99% до $67,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 2,02%, до $63,48 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Рынок также опасается возможного введения новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зайдут в тупик.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сокращения на 2 млн баррелей.

Банк России во вторник, 26 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 450 млрд рублей (при лимите 450 млрд рублей и спросе 786,521 млрд рублей) в среднем по ставке 18,18% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 19 августа, ЦБ разместил 310 млрд рублей (при лимите 310 млрд рублей и спросе 644 млрд рублей) в среднем по ставке 18,24% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 августа осталась на прежнем уровне - 17,74% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала на 5 базисных пунктов, до 18,07% годовых, версия на срок три месяца опустилась на 3 базисных пункта, до 19,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,19% годовых.

