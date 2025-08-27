"Вымпелком" создаст блок по развитию партнерств и инноваций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" создает новый блок по развитию партнёрств и инновациям в рамках новой стратегии активного развития и укрепления рыночных позиций, говорится в сообщение компании.

Возглавит новое подразделение в должности заместителя генерального директора "Вымпелкома" Иван Пятков, который до этого работал директором розничного бизнеса Альфа-банка. Он сохранит участие в компаниях "Альфа-групп" в качестве независимого члена наблюдательных и консультационных советов. Его место в банке занял Алексей Гиязов, в течение нескольких лет возглавлявший маркетинг, дизайн и коммуникации, а также онлайн-продажи и центр исследования клиентского опыта Alfa Research Center.

Как говорится в сообщении "Вымпелкома", новый блок станет точкой входа для ИТ-, финтех- и стартап-компаний.

Основные направления работы блока: выстраивание сильных партнёрств с ИТ-компаниями, банками и финансовым сектором в целом, а также другими лидерами рынка; внедрение технологий искусственного интеллекта во внутренние процессы и создание на их основе новых направлений бизнеса; запуск новых цифровых сервисов с широкими возможностями; интеграция в продукты "Билайна" современных финансовых решений, включая новые форматы и сервисы. Еще одним направлением деятельности блока станет сотрудничество с внешними продуктовыми компаниями (от крупных игроков до перспективных стартапов) для быстрого вывода востребованных решений на рынок.

Иван Пятков с 2022 года и до прихода в "Вымпелком" занимал позицию заместителя председателя правления, директора розничного бизнеса и члена правления Альфа-банка, а с 2018 по 2022 год был руководителем цифрового бизнеса банка.

"Альфа-групп" исторически была основным инвестором "Вымпелкома".

В мае владеющую оператором компанию "Коперник-Инвест 3" возглавил Леонид Афендиков, который, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп".

"Вымпелком", один из крупнейших в РФ телеком-операторов, в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании. Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

По итогам 2024 года операционная выручка "Вымпелкома" увеличилась на 2,4% и составила 310,7 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 3,2% до 133,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 5,6 раза до 18,7 млрд рублей.