Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Котировки "Татнефти" снижаются после выхода слабого отчета за I полугодие по МСФО, показавшего падение чистой прибыли компании сильнее ожиданий.

На "Московской бирже" к 14:30 обыкновенные акции "Татнефти" дешевели на 1% до 653,5 рубля, "префы" - на 1,1% до 619,5 рубля.

"Татнефть" в I полугодии получила 58 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 151 млрд годом ранее (снижение в 2,6 раза). Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал показатель чистой прибыли на уровне 67,75 млрд рублей.