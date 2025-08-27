"Росатом" запустил II очередь производства полимерных композитов в Мордовии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" запустил вторую очередь производства полимерных композитов в Саранске (Мордовия), сообщается телеграм-канале госкорпорации.

"Запуск второй очереди позволит масштабировать мощности с 1,2 тыс. до 3,9 тыс. тонн в год, создать переделы прессования и термопластичного формования, а также наладить механическую обработку композитных изделий и сборку готовых конструкций на их основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым потребителем полимерных композитов является строительная отрасль.

"Глобальный рынок композитных материалов для строительства демонстрирует устойчивый рост на уровне 5-7 % в год, развивается нормативная база, увеличиваются масштабы и количество проектов, в которых активно внедряются композитные материалы", - приводятся в сообщении слова гендиректора композитного дивизиона "Росатома" Александра Тюнина.

Глава Мордовии Артем Здунов в своем телеграм-канале сообщил, что вложения в проект превысили 1,5 млрд рублей. Производство размещено на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Рузаевка".