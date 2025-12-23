Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

Уборка урожая пшеницы в Ужурском районе Красноярского края Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) экспортирует 53-55 млн т зерна, но может быть и больше. Его сбор в этом году составит 137 млн т, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 млн тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода - сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше", - сказал он.

Как подчеркнул вице-премьер, российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальном рынке. "В сельхозсезоне 2023/24 зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 млн тонн. Сегодня мы находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается. Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53-55 млн тонн, что соответствует средним значениям за пять лет", - заявил Патрушев. Более того, добавил он, есть понимание, что при изменении ценовой конъюнктуры объёмы российских поставок возрастут.

По его словам, после подведения итогов Росстатом, подтвердятся рекорды по сборам зернобобовых культур, плодов и ягод, рапса и сои.

"Кстати, если вспомнить: урожай сои в 2017 году был 3,6 млн тонн, а производилась она преимущественно на Дальнем Востоке. В последующие годы мы вели работу по наращиванию объемов этой культуры. И в текущем году сбор сои уже будет больше 8,5 млн тонн, а география регионов, где она выращивается, за прошедшее время серьезно расширилась", - сказал он.

Патрушев также сообщил, что сбор гречихи в этом году прогнозируется в пределах 1 млн тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок.

Как подчеркнул вице-премьер, "всё это - совместный результат работы отрасли и государства". Но сделать предстоит еще много, в том числе и в противостоянии неблагоприятным погодным условиям. "Прилагаем усилия, чтобы уровень влияния погодных факторов на результаты растениеводства был менее значительным. Арсенал технологических возможностей для ответа на подобные вызовы должен с каждым годом расширяться, прибавляя сельскому хозяйству устойчивости", - отметил он.