Великобритания предлагает ввести антидемпинговые пошлины на импорт биодизеля из Китая

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Управление по торговой защите Великобритании (Trade Remedies Authority - TRA) предложило ввести антидемпинговые пошлины на импорт биодизеля из Китая.

"Расследование установило, что китайский биодизель продается в Великобритании по демпинговым, несправедливо низким ценам, что наносит материальный ущерб британским производителям. TRA также пришло к выводу, что применение антидемпинговых мер отвечает экономическим интересам Великобритании", - заявило ведомство.

TRA предложило ввести адвалорные антидемпинговые пошлины, в том числе: 15,68% для группы Zhuoyue и сотрудничающих с ей экспортеров, а также 54,64% для всех остальных экспортеров.

Продукты, вовлеченные в расследование, включают биодизельное топливо, в частности моноалкиловые эфиры жирных кислот (FAME) и гидроочищенные растительные масла (HVO), используемые в чистом виде или в виде смесей и обычно поставляемые для топлива автомобильного транспорта в Великобритании.

Заинтересованные стороны могут предоставить комментарии или дополнительные доказательства до 22 сентября, до вынесения окончательной рекомендации.

Расследование по этому вопросу было начато 5 июня 2024 года по заявлению Ассоциации возобновляемых видов транспортного топлива от имени британских производителей.

В TRA отметили, что предлагаемые обязанности предназначены для смягчения ущерба для промышленности Великобритании при сохранении честной конкуренции. Организация утверждает, что если пошлины не будут введены, то некоторые британские производители биотоплива могут уйти с рынка. Основными игроками этого рынка в Великобритании в заявлении отмечают компании Argent, Olleco, Grenergy. TRA рекомендуют введение адвалорной пошлины в течение пяти лет.

Предложение о введении антидемпинговых пошлин поступило в то время, когда Grenergy рассматривала возможность закрытия биотопливного завода в Великобритании. "Учитывая сохраняющееся давление на рынке, у нас, к сожалению, недостаточно уверенности в перспективах политики Великобритании в области биотоплива", - говорил генеральный директор энергетической компании Адам Трейгер в одном из июльских пресс-релизов. Как сообщалось, в конце мая, когда компания объявила о пересмотре деятельности на объекте, производство на заводе в Иммингеме на северо-востоке Англии было временно приостановлено.

Евросоюз в рамках расследования на основе жалоб европейских производителей биотоплива в августе 2024 года вводил временные антидемпинговые пошлины на импорт данной продукции из Китая. Федерация транспорта и окружающей среды Европы (Transport & Environment, T&E) считала это необходимым шагом для защиты европейского рынка, однако допускала, что данные меры не решат проблему незаконного использования пальмового масла, которое может быть замаскировано под биодизель.

"За последние два года европейский рынок биотоплива был переполнен импортом UCO (биотоплива из отработанного кулинарного масла - ИФ) из Китая, что привело к падению рыночной цены с примерно 2250 евро за тонну до 1100 евро", - указывали эксперты.

На тот момент ЕС импортировала более 80% UCO, причем 60% этого импорта приходилось на Китай. T&E настаивала на усилении контроля за происхождением сырья и прозрачностью в цепочках поставок, чтобы предотвратить обход правил, и считала, что ЕС должен прекратить стимулировать непроверяемые импортные отработанные масла и перейти от отраслевой системы проверки к более строгому регулированию.

