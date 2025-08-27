Поиск

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2025 года составил 5,1% в годовом выражении после повышения на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За первое полугодие 2025 года рост зарплат в реальном выражении составил 4,1% по сравнению с январем-июнем 2024 года.

Как сообщалось, в целом за 2024 год реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 9,7% после роста на 8,2% в 2023 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2025 года составила 103 183 руб., увеличившись на 15,0% по сравнению с июнем 2024 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ (от апреля), рост реальных заработных плат в РФ в 2025 году ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году - 5,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале августа, по росту реальных зарплат на 2025 год предполагает их увеличение на 3,5%, на 2026 год - на 2,9%.

