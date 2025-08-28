Поиск

Китай будет драйвером роста мощностей НПЗ в Азии к 2030 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Азия будет доминировать в мировом объеме прироста мощностей традиционных НПЗ, обеспечивая более 35% от общего увеличения заводов к 2030 году, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Этот рост обусловлен значительными инвестициями и крупномасштабными проектами особенно в Индии, Китае и Пакистане, что подчеркивает стратегические приоритеты этих стран в области энергетической безопасности и удовлетворения растущего внутреннего спроса", - поясняют эксперты.

Ожидается, что эти три страны внесут ключевой вклад в прирост мощностей в прогнозируемый период с 2025 по 2030 год.

Китай будет лидировать по вводу традиционных НПЗ в Азии, на его долю придется более четверти от общего объема вводимых в эксплуатацию мощностей в регионе к 2030 году, отмечают специалисты. При этом новые проекты в стране составят 80% от всего количества. Среди них Caofeidian V, находящийся на стадии утверждения, мощностью 400 тыс. баррелей в сутки. Как ожидается, он начнет работу в 2029 году.

Индия будет вплотную следовать за Китаем и к 2030 году, как ожидается, прирастит почти 2,3 млн б/с. В стране преобладают проекты расширения НПЗ, на которые приходится почти 70% прироста мощностей. Так, значительное увеличение предполагается уже в следующем году на заводе Vadinar, оператором которого является Nayara Energy.

Пакистан добавит почти 1,5 млн б/с, из которых почти все придется на новые проекты. Крупнейший среди них - Larkana мощностью 400 тыс. б/с должен начать работу в 2026 году.

Индия Китай Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Бюджет РФ

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Эксперт не исключил подорожания красной икры к концу года до 15 тысяч рублей

Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });