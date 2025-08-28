Китай будет драйвером роста мощностей НПЗ в Азии к 2030 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Азия будет доминировать в мировом объеме прироста мощностей традиционных НПЗ, обеспечивая более 35% от общего увеличения заводов к 2030 году, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Этот рост обусловлен значительными инвестициями и крупномасштабными проектами особенно в Индии, Китае и Пакистане, что подчеркивает стратегические приоритеты этих стран в области энергетической безопасности и удовлетворения растущего внутреннего спроса", - поясняют эксперты.

Ожидается, что эти три страны внесут ключевой вклад в прирост мощностей в прогнозируемый период с 2025 по 2030 год.

Китай будет лидировать по вводу традиционных НПЗ в Азии, на его долю придется более четверти от общего объема вводимых в эксплуатацию мощностей в регионе к 2030 году, отмечают специалисты. При этом новые проекты в стране составят 80% от всего количества. Среди них Caofeidian V, находящийся на стадии утверждения, мощностью 400 тыс. баррелей в сутки. Как ожидается, он начнет работу в 2029 году.

Индия будет вплотную следовать за Китаем и к 2030 году, как ожидается, прирастит почти 2,3 млн б/с. В стране преобладают проекты расширения НПЗ, на которые приходится почти 70% прироста мощностей. Так, значительное увеличение предполагается уже в следующем году на заводе Vadinar, оператором которого является Nayara Energy.

Пакистан добавит почти 1,5 млн б/с, из которых почти все придется на новые проекты. Крупнейший среди них - Larkana мощностью 400 тыс. б/с должен начать работу в 2026 году.