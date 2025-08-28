Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь незначительно подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль несущественно подешевел на относительно нейтральном новостном фоне. На четверг, 28 августа, пришелся единый день налоговых выплат, и ранее в ходе торгов рубль немного укреплялся благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под перечисление в бюджет налоговых выплат.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,238 руб., что на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 августа на 15,03 копейки, до 80,2918 руб., и увеличил курс евро на 14,63 копейки, до 93,4891 руб.

Рост потребительских цен в РФ с 19 по 25 августа составил 0,02% после пяти недель подряд снижения цен, сообщил в среду Росстат. Как сообщалось, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа. С начала месяца цены в РФ к 25 августа снизились на 0,17%, рост цен с начала года составил 4,18%.

Из данных за 25 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 августа замедлилась до 8,48% с 8,49% на 18 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,43% на 25 августа с 8,46% на 18 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

"Инфляционное давление в августе находится вблизи уровней мая-июня и подразумевает замедление инфляции до 6,5% по итогам 2025 года. С учетом достаточно слабых данных по выпуску в июле мы ожидаем снижения ключевой ставки на 200 б.п. на заседании 12 сентября, несмотря на рост инфляционных ожиданий и некоторое оживление кредитования в июле. Полагаем, что мы можем увидеть более значительный шаг по снижению ставки только в случае достижения устойчивых договорённостей в рамках текущего переговорного процесса, в то время как ставка будет снижена на меньшую величину, напротив, при росте геополитической напряженности или значимом ослаблении рубля в оставшееся до заседания время", - отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".

Страны ЕС рассматривают включение вторичных санкций в отношении России в 19-й санкционный пакет, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе, как ожидается, для обсуждения различных мер, которые могут быть включены в 19-й пакет санкций в отношении РФ. Среди тем будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению ЕС, помогают обходить санкции.

Министры, по сообщению СМИ, могут рассмотреть санкции в отношении российских нефтегазового и финансового секторов, а также новые ограничения на экспорт и импорт товаров из РФ.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться вечером в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $67,66 за баррель, что на 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,8%, до $63,63 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,4 за баррель, на WTI - до $63,43 за баррель.

В среду фьючерсы на нефть обеих марок подорожали более чем на 1%, получив поддержку со стороны данных министерства энергетики США, указавших на очередное сокращение резервов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,39 млн баррелей, бензина - на 1,24 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что спрос на топливо в США остается высоким, поскольку автомобильный сезон еще продолжается. Между тем он уже подходит к концу - традиционно его завершением считается уикенд перед Днем труда, который в этом году празднуют 1 сентября.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, ожидая реакции Индии на санкции со стороны США. В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в Штаты. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти.

Трейдеры ожидают, что нефтяной рынок столкнется с избытком поставок позднее в этом году на фоне ослабления спроса и наращивания добычи рядом стран, в том числе, в ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 августа уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала на 5 базисных пунктов, до 17,98% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 3 базисных пункта, до 19,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила также на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,14% годовых.