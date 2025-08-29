ВВП Канады во втором квартале упал на 1,6% г/г, хуже прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Экономика Канады во втором квартале сократилась на 1,6% в годовом выражении, сообщило статуправление страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного снижения, на 0,6%.

Относительно предыдущего квартала канадский ВВП понизился на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале канадская экономика упала на 2% в годовом выражении, но повысилась на 0,5% в поквартальном.

Канадский экспорт в апреле-июне сократился на 7,5%, импорт - на 1,3%.

Тем временем потребительские расходы выросли на 1,1%, государственные расходы - на 1,8%.