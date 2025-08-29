Нефтеналивной флот РФ и компании Индии и КНР рассматриваются как объекты 19-го пакета санкций ЕС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Готовящийся в ЕС 19-й пакет санкций против РФ в качестве ключевого раздела предусматривает дальнейшие меры против нефтяных танкеров, сообщает в пятницу Euractiv.

Близкое к институтам Евросоюза интернет-издание со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС отмечает, что эти темы станут предметом обсуждения министрами иностранных дел государств-членов на неформальной встрече 30 августа в Копенгагене.

"Министры (...) должны будут оценить, следует ли блоку "шире применять адресные санкции против участников "экосистемы" теневого флота, (таких как) операторы, трейдеры, нефтеперерабатывающие заводы, порты, компании, управляющие судами теневого флота, и частные операторы международных регистров флагов", - цитирует Euractiv документ ЕС.

Речь будет также идти об "ужесточении ограничений на импорт российских товаров".

"В последнее время официальные лица ЕС также стали более открыто демонстрировать готовность к действиям против компаний, базирующихся в Китае и Индии, отчасти из-за растущего давления со стороны Вашингтона", - говорится в публикации брюссельского портала.

Предыдущие пакеты санкций ЕС уже включали в черный список индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка, напоминается в статье, но на этот раз ожидается, что министры обсудят в Копенгагене "вопрос о значительном расширении этого списка, что станет резким поворотом в политике блока, обычно опасающегося экстерриториальных мер".

Некоторые государства-члены ЕС, включая Данию, хотели бы, чтобы обсуждение вышло за рамки существующих мер и была рассмотрена возможность активации инструмента ЕС по борьбе с обходом санкций, принятого в 2023 году, но так и не использованного до сих пор. Этот инструмент, как полагают инициаторы его запуска, позволит Брюсселю блокировать экспорт чувствительных товаров в третьи страны, подозреваемые в помощи РФ в уклонении от санкций.