AGA прогнозирует рост ставок на американский футбол до рекордных $30 млрд в этом сезоне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Объем ставок на матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ) по американскому футболу в текущем году вырастет на 8,5% и достигнет рекордных $30 млрд, по прогнозу Американской ассоциации азартных игр (American Gaming Association).

CNBC отмечает, что речь идет только о легальных ставках.

Объем нелегального рынка ставок на спорт в США неизвестен. Недавно генпрокуроры штатов обратились с открытым письмом к министерству юстиции, призвав ведомство ужесточить меры по борьбе с теневым сегментом, и в этом письме они оценили размер недополученных налогов из-за незаконной букмекерской деятельности в $4 млрд в год.

Новый сезон НФЛ стартует 4 сентября. Победителем плей-офф предыдущего розыгрыша стала команда "Филадельфия Иглз".

